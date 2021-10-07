受惠全球經濟復甦，工業電腦廠維田（6570）9月營收報喜，以7490萬元改寫同期新高，年增59％。第三季營收2.4億元，創單季高峰紀錄，累計前九月營收6.1億元，年增35.5％，已超越去年全年的6.07億元水準，營運動能顯著回升。

維田主要營業項目為工業電腦等相關產品研發、生產及銷售，產品橫跨交通、環境監控、醫療、車載、防爆及工廠自動化等領域，公司9月份營收在工業電腦、工業顯示器等訂單陸續出貨歐美市場下，營收保持高檔水準，惟9月份部分訂單受到海運缺櫃影響，出貨將遞延到下月。

維田指出，歐洲、美國為公司兩大主要市場，營收占比合計約八成，隨著歐美等國疫苗覆蓋率穩定上升，經濟活動陸續解封，美國9月ISM製造業指數升至61.1，創下自5月以來高點，帶動整體製造業保持穩健擴張，終端需求良好，將有助於維田搶攻歐美製造業商機。

此外，產業新技術突破和新應用領域擴展，進一步擴大工業電腦及相關產品市場發展空間，維田近年積極投入新品開發以擴大產品線，在醫療方面ISO 13485的安規認證正在進行中，預計明年即可有初步的營收貢獻。

維田近期甫開發的高毛利不鏽鋼新產品，因有防鏽、防塵、防水等特殊功能，適用工廠環境而廣受歡迎，未來銷售可望維持穩定成長；而智聯網（AIoT）產品目前也已有顯著的營收占比，未來也將持續開發相關產品技術及雲端服務系統整合開發，將產品進一步導入歐美市場，擴大市場占有率。

公司預期，在國際疫情逐漸控制、終端需求回升的情況下，加上新產品有助於支撐成長動能，整體營運可望維持成長態勢。惟近期中國大陸多個地區實施限電政策，雖目前維田產能並未受到衝擊，但限電對上下游供應鏈影響，後續仍需持續觀察。

維田表示，未來將持續評估後續市場情況，配合客戶調整出貨時程，並提前安排運輸方式以降低運輸風險，穩定擴大公司未來業績成長動能。