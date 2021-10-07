大西國小全校才6個班級，全校教職員都是閱讀推手，拿下閱讀磐石學校。（吳敏菁攝）

彰化縣囊括全國8項閱讀推手獎及1項閱讀磐石學校，成果斐然。（吳敏菁攝）

彰化縣囊括全國8項閱讀推手獎及1項閱讀磐石學校，成果斐然。（吳敏菁攝）

彰化縣深耕閱讀教育，大西國小全校才6個班級，全校教職員都是閱讀推手，拿下閱讀磐石學校，此外還有8校拿下閱讀推手獎，在全國精銳盡出激烈競爭下，一口氣拿下9座獎項，成果斐然，自2008年教育部開辦閱讀磐石獎至今，彰化縣已拿了115座獎盃。

大西國小雖小，每個年級只有1個班級，但學校積極營造閱讀的場域，全校教職員還各個都是閱讀推手，今年拿下彰化縣唯一的一座閱讀磐石學校殊榮。

大西國小校長游美雯分享，推廣閱讀的策略多元，打破只侷限於文學的刻板印象，音樂、自然科學等各種不同領域，其實都需要透過閱讀來深化學習、領悟，結合社會資源，讓每個學生都有平板電腦，以轉角遇到書、走讀家鄉等、跨域及多文本閱讀等方式，許孩子一個美好的閱讀未來。

「閱讀打開人生新視野，開啟了不一樣未來」縣長王惠美表示，閱讀重要性越來越被重視了，習慣要從小培養，挹注資源推動「書福悅讀計畫」改善全縣50所學校圖書館空間環境，發展學校閱讀特色；建置54所學校社區共讀站，提供親師生優質學習空間；成立15座「英文愛的書庫」扎根英文閱讀與國際教育等，會持續擴充圖書資源。

獲得閱讀推手獎團體組有湖北國小愛心志工隊、潭墘國小大愛志工隊、大同國小范特喜故事志工團隊、明聖國小明心聖志愛閱志工隊。

閱讀推手獎個人組獲獎者有鹿東國小校長李慶齡、永樂國小校長尤良昌、快官國小校長楊淑萍、華南國小老師洪千雯等。

教育處長王智弘表示，學校和師長在教學現場的努力與付出，豐富彰化閱讀教育，會持續打造優質閱讀環境、豐富閱讀資源。