桃園八德生命紀念館以綠建築為建置理念，開放式空間引進自然採光，外觀設計採佛教蓮花座的橢圓形造型，設計新穎讓民眾較能接受 。（陳夢茹攝影）

桃園市長鄭文燦7日至八德生命紀念館視察。（陳夢茹攝影）

桃園斥資約4.7億元打造八德生命紀念館，7日正式啟用，第1階段提供2萬2789個櫃位，市民優惠價落在4萬至7萬之間，12至15日開放民眾現場看位、18至25日開放現場排隊及訂位。每天限定350個名額，25日後可辦理入塔。

八德生命紀念館是地上7層、地下2層的建物，場館建置以綠建築為理念，開放式空間引進自然採光，外觀設計採佛教蓮花座的橢圓形造型，設計新穎讓民眾較能接受。納骨塔總容量有8萬4090個櫃位，裡頭設有單人骨灰櫃位、雙人骨灰櫃位、骨骸櫃位、牌位、軍人櫃位、國軍忠靈區及西洋教區，第1階段先提供2萬2789個櫃位。

八德生命紀念館目前還有3樓、5樓及6樓作為預留空間，以利未來多元規劃運用，民政局解釋，不少民眾對於方位、高低有自己的喜好選擇，待現有櫃位快額滿時會再評估民眾需求設置。

市長鄭文燦指出，針對八德地區榮民、榮眷、國軍部隊較多，在4樓設置桃園第1個國軍忠靈區，提供3600個國軍櫃位，全數建置完畢將有1.5萬個櫃位。另因應家庭結構改變，小家庭越來越多，許多人家中沒有設立神桌，也提供寄放神位服務。

鄭文燦表示，桃園有30多個市區公墓未來將逐步遷葬，如龜山第一公墓共有3630座墳墓，5月公告墓主自行遷葬，已有508件申請案，預計2023年將土地點交龜山公所辦理後續開闢公園及停車場作業，此外， 觀音第六大堀公墓將新建納骨塔，總容量3.3萬個櫃位，2022年6月將公告招標。

退輔會副主委李文忠也代表退輔會頒贈一等榮光專業獎章給鄭文燦，李文忠說，鄭文燦是國內首位以非榮民身分獲頒退輔會一等榮光專業獎章，特別感謝他長期以來對國軍的照顧。