星座運勢網站「星座巫師」分析，雙子座、雙魚座、天蠍座的女人最擅長散發魅力，如果她們有了目標對象，就能夠靠實力擾亂對方的心神，讓對方不知不覺就被誘惑，任何男人在她們的攻勢下都能手到擒來。

▍第三名：雙子座

雙子女頭腦聰明，思考敏捷，她們非常清楚該如何展現自己的魅力，平時與人相處時她們非常活潑熱情，總能和任何人聊得來，遇到感興趣的對象時，她們會把這個特質發揮得淋漓盡致，讓對方享受跟她們相處時的感覺，等到勾起對方的興趣，她們會找時機展露自己脆弱的一面，同時又不忘強調自己夠堅強，一定能處理得當，不同面向的反差感讓男人深深被吸引，不知不覺就墜入愛河，在雙子女的攻勢下宣布投降。

▍第二名：雙魚座

雙魚女知道自己的外貌優勢在哪，如果有一雙大長腿，就一定要穿露腿的服裝，如果胸前宏偉，就會刻意穿展露曲線的衣服，如果沒有特別突出的地方，她們也會努力鍛鍊身體線條，讓自己的外表隨時維持在最佳狀態。雙魚女知道大部分的男人都是視覺動物，唯有維持美好的外表，才能輕鬆吸引到異性的目光，她們也很擅長一些心機招數，在關鍵時刻做些撩撥人心的行為，非常會擾亂男人的心神，在男人眼中是個不折不扣的小妖精。

▍第一名：天蠍座

天蠍女習慣與人保持距離感，總是給人冷冷淡淡的感覺，這種冰山美人的形象意外讓許多男人欲罷不能，都希望能夠成為她們眼中的唯一。天蠍女通常都擁有一雙電眼，只要跟她們對視，立刻就會墜入魅力的漩渦中，她們心思細膩，觀察力很強，對男人的真實想法和需求知道得一清二楚，因此總是能輕而易舉的把看上眼的對象迷倒。