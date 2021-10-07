2022台灣民宿高峰論壇暨會員大會將移師外島金門舉辦。（金門縣府觀光處提供）

金門現有432家民宿，縣府輔導業者優化軟、硬體設施，觀光處長丁健剛率團赴台參加2021台灣民宿高峰論壇暨交流活動，邀請各縣市民宿業者代表跨海體驗秋、冬季旅遊項目，一起揮別連年疫情陰影，迎接旅遊榮景的來到。

2021台灣民宿高峰論壇暨全聯會交流活動於10月5日-7日在南投日月潭展開，國內外產官學專家、各縣市民宿業者及中央地方政府代表約700人共襄盛舉，明年這項年度盛會將移師外島金門舉辦。

觀光處長丁健剛率隊赴台，推介秋、冬檔的系列旅遊活動，包括金沙高粱老街風獅爺文化季、2021金門海洋藝術季、金門老兵召集令活動、湖畔野fun市集、烈嶼芋頭季，歡迎台灣民宿業者也跨海來玩。

觀光處說明，2021年是台灣「自行車旅遊年」，金門自行車道沿途地景和自然、人文風光獨具特色，而入選「全球十大最美自行車路線」之一的日月潭環潭自行車車道成功經驗，可以做為未來金門推展鐵馬旅遊的借鏡。