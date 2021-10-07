台中在國美館、國家歌劇院兩大藝文殿堂帶動下，民間藝術風氣盛行，而長期投注藝術領域的建築業者也功不可沒！包括精銳建設的「AAM藝術館」、陸府建設的「陸府植深館」、龍寶建設的「臻品藝術中心」，週期性舉辦藝術展演活動，免費開放讓民眾參觀，在潛移默化中、擴大了藝術愛好人口。

其中，第七屆精銳藝術節「包浩斯的日常」特展，即日起在台中七期惠文路「AAM精銳藝術館」展出至2022年3月底。今（7）日開幕邀請到杜昭賢與汪文琦共同策展，融入藝術與建築的包浩斯理念，其中運用多種機械、數位媒材，讓觀眾直呼大開眼界！

「AAM精銳藝術館」發言人王碧竣表示，2011年「AAM精銳藝術館」開始動工，成為建築界第一個由企業獨立開辦的藝術館，既無前例可循，僅憑一股熱情與傻勁，堅持「不做藝廊、不營利、不收門票」，聘請專業策展人共同策展，並負擔展出費用等，在外界不看好的眼光下，「AAM精銳藝術館」已邁入第十年，參觀人數超過15萬人次，成為中部藝術文化與生活美學交流分享的平台。「雖然過程很辛苦，但我們做到了當初的承諾，這就是最大的收穫！」

王碧竣還提到，看到藝術生態的擴大與普及，甚至帶起私人企業跟進參與藝文推廣，都是精銳藝術館推廣與分享的初衷，「迎接許多同業團體的參訪，我們也毫不藏私的分享、互相切磋，形成良好的正循環。」

策展人杜昭賢表示，第一次與精銳合作第六屆藝術節「藝游位境」展覽時，與精銳產生「惺惺相惜」的默契，每一棟受到好評的建築作品，透過用心設計，就能在機能之外表現出「精銳美宅」獨特的質感、美感、情感，也造就了這次與「包浩斯的日常」的展覽緣起。

另一位策展人、同時也是國立台南藝術大學建築藝術研究所助教汪文琦說，「所謂的「包浩斯」Bauhaus是動詞，意指「大家一起來建造房子吧！」，倡導將設計與實用主義為生活找出更好的解決方案，而生活最終的解決方案就是打造一個家、一個充滿美的空間。」

隨著時代的演變，新科技、新網絡已改變了大家的生活型態，藝術領域的主題與呈現也會與時俱進，如今年的展出作品包含了數位藝術品、風動性、機械性與帶有互動性質的藝術創作，以及數位導覽、線上展覽等新展覽技術運用，都是呼應時下的藝壇趨勢，為新藝術時代的起承轉合。

參與這次展覽的創作藝術家，包括曾瑋、范姜明道、徐瑞憲、梁任宏、陳怡潔、創作團隊「有用主張 UxU Studio」、胡縉祥、潘勁等8位。其中，曾瑋所設計的「三人芭蕾」，呈現幾何型態恣意伸展出各種姿態，並且與觀展者同處在展場舞台的空間中，產生一種特有的觀展環境，讓每一位觀展者亦為本齣戲劇的參演者。

范姜明道為開拓台灣當代藝術的重要藝術家，曾參加1997年第47屆威尼斯雙年展，在著名的聖約翰教堂內種植小麥草，以前衛的創作概念與詩意氛圍的表現震驚國際藝壇。范姜明道作品「Art is drawing」，表達出圍繞在生活軌跡中的事物，才是藝術實踐的重要核心。

徐瑞憲創作的作品「同林鳥」、「記憶零件」，源自於過去的人生經歷，從小跟著母親做資源回收工作，在成長中開啟了他對世界萬物的想像與反思，此兩件作品都以撿拾為創作主軸，傳遞惜物的概念與物質生命的尊重，也反映出創作者與家人的生活經驗與感情的延伸。