顏思齊於1621在雲林縣水林鄉登陸並設10寨，今年適逢400周年，雲林縣政府因此以開台400為主軸，規畫「1621開台400」活動，將於10月中旬陸續展開，主展場位於北港糖廠1號倉庫，藉此記錄台灣大航海時代足跡，同時還可活絡閒置多年的北港糖廠。

水林鄉顏厝寮保有1621年顏思齊率眾來台開墾遺址，2021年適逢開台400周年，雲林縣政府為了確認顏思齊開台的地理與歷史定位，去年即編列經費舉辦「古笨港開發史與顏思齊論壇」、「古笨港出土清代文物展」等相關活動，為開台400年紀念活動暖身。

縣文化觀光處處長陳璧君表示，400年前顏思齊率眾來台開墾，並於水林、北港地區設10寨，目前水林鄉水北村顏厝寮還保有顏思齊遺跡，包括易守難攻馬蹄型聚落、7角井等，北港鎮北港圓環也設有顏思齊紀念碑，記錄了1621大航海時代的足跡。

陳璧君說，「1621開台400」系列活動，將以北港糖廠倉庫群的1號倉庫、北港圓環顏思齊紀念碑為主展場，周邊有「10寨實地解說牌」、「400故事牆」、「水林顏厝寮開台第1庄」等，保證有看頭，請大家來一起來見證台灣大航海時代足跡。

陳璧君指出，北港糖廠閒置20餘年未開發，雲林縣政府提出「北港糖廠文化藝術生活美學園區」活化計畫，「1621開台400」活動除了記錄顏思齊開台歷史，也藉此為活化糖廠暖身，未來將參考高雄駁二藝術特區，引進藝文團體與地方產業，打造「雲林駁二」帶動地方整體發展。