33歲香港女歌手江若琳（前藝名江伊晴）擁有一張激似阿嬌鐘欣潼的甜美臉蛋，剛出道時更獲經紀公司封為新一代玉女力捧，讓她人氣急升。然而她今(7日)在老公的陪伴下，與前東家寰宇娛樂為合約糾紛對簿公堂，被提到昔日她被指介入寰宇老闆林小明婚姻的不倫傳聞，江若琳委屈到不停拭淚，接著奪門而出離開法庭。

江若琳2015年獲寰宇老闆娘趙雪英賞識成為藝人出道，卻在2018年被爆為上位成為林小明的小三，導致恩人趙雪英19年婚姻畫下句點，當時江若琳多次否認小三傳聞，亦強調自己連林小明私人電話也沒有，問心無愧。

時隔多年，江若琳因合約糾紛與前東家寰宇對簿公堂，她的委任律師今日在庭上盤問林小明時指出，當年江若琳曾因被誤傳他與前妻的第三者，慘到宛如過街老鼠，知不知道當時江若琳很痛苦？林小明回答：「我也好慘。」

只見在一旁聆聽的江若琳已忍不住激動情緒，不斷哽咽拭淚，接著奪門而出離開法院。江若琳星途大起大落，受到前東家合約糾紛影響，戶頭一度慘到只剩58元港幣（約208元台幣），還得應付龐大的官司費用，也讓她有感而發於上月PO文感謝老公蕭唯展的出現，「有時候，我覺得如果他沒有娶我，也許他正過著超級舒服安逸的日子，就因為我，他承受了太多…很想說一聲 對不起，我沒有辦法用言語形容我對他的感激，但我會用我的一生來還給你。」