新光三越周年慶首波台北南西店等六店7日開打；新光三越董事長村上英之、副董事長兼總經理吳昕陽穿上周年慶T恤為員工打氣，吳昕陽表示，今年人流不輸去年，有嗅到景氣回溫，振興的燕子回來了！

新光三越周年慶首波由台北南西店、台中中港店、桃園站前店、嘉義垂楊店、台南中山店及高雄三多店領軍開跑，今日開店前，各店即陸續出現有秩序的排隊人流，在化妝品滿2000送200、全館滿5000送500等多重回饋、市場最強商品陣容的助攻下，樂見「振興的燕子回來了」！疫情以來，今日首見購物人潮回流、買氣回溫景象，著實為今年週年慶打下強心針！預測消費力穩健回溫，首波六店首日可望追平去年15億業績，明起期待五倍券再度引爆買氣效益。

吳昕陽指出，對周年慶景氣相當正面有信心，若年度業績占3成以上的第4季，可比去年同期成長「就會很高興」！台北南西店首日業績預計可破5億元，較去年還高，他全台巡店，首店台北南西店，是疫情爆發以來，第一次看到這麼多客人，顯然已嗅到景氣回溫。

吳昕陽也說，配合8日五倍券開放領券使用，為搶振興商機，新光三越周年慶今年首度延後一周，對於政府推出振興措施也感到相當振奮，去年收到11億元的三倍券，今年雖然沒有預估，但今年振興措施規模超過去年，也希望能夠進一步成長。