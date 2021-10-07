高雄代銷龍頭上揚國際北上接案，首入桃園市場即接下了三本建設在小檜溪總銷150億元三個建案，未來推案單價上看4字頭，首案預計明年329檔期推出。上揚國際董事長林聰麟表示，除每年推出千億案量（包括800億代銷案、200億自建案）外，明後年計劃進入雙北市場，也規劃進軍東台灣，代銷如同房仲一樣，朝全台各地布局，讓全台灣的房屋銷售，都看得到上揚。

上揚國際2009年在高雄成立，十年多來，一路北上，2013年跨入台南市場推出首案「成大城」，2017年進入台中市場，如今在台中每年有300～400億元接案量，近二年來接案量達千億，今年則首度跨入北台灣，將代銷三本建設在小檜溪的三個建案。地價上漲、供給緊縮，預期明年上揚案量會下修至800億元左右。

林聰麟表示，高鐵改變了台灣南北距離，縮短了各地銷售和訊息流通的時間，因此希望未來高雄、嘉南、台中、北台灣每區都能有200～300億元的接案量，成為全國性的代銷，各地資源共享，更能搶占先機。而桃園擁有航空城規劃，未來發展潛力大，又是六都人口成長最多的城市，主力購屋30～40歲族群又是出生率最高年代，購屋需求強勁。

目前上揚國際在中、南台灣約有40個建案銷售，過去景氣好時一周可以銷售100戶，不過疫情期間一周不到50戶，今年928檔期大幅增加至一周200～300戶，是去年同期的三倍，嘉義清景麟自建案「高鐵高際城」就能賣到上百戶。

上揚國際首度跨足桃園，即與在地建商三本建設合作，在小檜溪重劃區合計約4000坪基地，明年將推出三個總銷約150億元建案，導入三本建設董事長王燕鴻收藏的喬丹經典球鞋、Chanel外套、保持捷911等大師級經典作品，預計推案房價4字頭，挑戰區域高價。