美國空軍副參謀長指出，中國大陸是美國未來的關鍵對手，但美軍目前面臨的「主要危險」，是其核子武器現代化所需要的經費過多，若強行在現有國防預算水準下推行，將導致其他部隊現代化項目無力實施。

軍事新聞網站「Breaking Defense」指出，根據美國國會預算辦公室（CBO）估計，美國海軍哥倫比亞級（Columbia-class）核子動力彈道飛彈潛艦，以及空軍「陸基戰略嚇阻」（GBSD）洲際彈道飛彈和B-21戰略轟炸機等核武現代化計畫，自2021財年至2030財年共須花費4050億美元（約新台幣11.3兆元）的經費，較2019年估計的2380億美元（約新台幣6.7兆元）大漲70%。

美國空軍負責戰略、整合與需求的副參謀長海諾特（Clint Hinote）中將告訴「Breaking Defense」，這些錢不會平白冒出來，若依照目前的國防預算水準，大量重要計畫將遭遇預算排擠，最終讓美國難以完成整體核武現代化的目標；然而軍方已給出壓倒性證據，核武現代化「無法繼續推遲」。

海諾特指出，若相關現代化計畫需要「二選一」，那美國將被迫做出「困難的抉擇」，但美國高層正持續討論，希望能維持同步執行。另雖有人建議美國開設核武現代化基金，但海諾特表示，他對此「沒有好答案」，不清楚國會和五角大廈是否有意採取此對策。

美國空軍部長肯達爾（Frank Kendall）先前表示，他十分擔憂關於中國大陸正大量擴建洲際彈道飛彈發射井的消息，認為這可能代表其有意發展先制核子打擊的「第一擊」能力，恐改變全球核穩定狀態，並增加引發「災難性錯誤」的風險。