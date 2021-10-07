值勤的員警透過行動補給站吃茶點，補充體力。（高雄市警局提供／石秀華高雄傳真）

港都警友會感謝鹽埕分局近月來屢偵破社會矚目及公共危險案件，特別頒發3萬元破案獎勵金鼓勵。（高雄市警局提供／石秀華高雄傳真）

2021國慶焰火10月10日晚間在高雄港蓬萊港區及愛河灣舉行，高雄市警方在焰火施放期間，於會場周圍執行交通及安檢勤務，「高雄市港都警察之友會」以行動支持警方，並贊助10萬元給各執勤單位成立提供茶點的行動補給站，讓執勤員警能補充體力，以慰勉員警勤務辛勞！

高市警局在國慶焰火於高雄施放期間，預計將動員2800百多名警、民力，維護國慶焰火活動現場安維以及周邊交通秩序；有鑑於勤務時間冗長，員警須長時間執行交通疏導及負責現場周邊維安，「高雄市港都警察之友會」副理事長薛良田、秘書長蘇正國等人，親赴市警局捐贈10萬元讓各單位成立動補給站，感謝警方維護國慶焰火活動的交通秩序及的辛勞。

港都警友會表示，國慶焰火活動重回高雄港灣施放非常有意義，因此以行動力力挺警察同仁；此外也感謝鹽埕分局近月來屢偵破社會矚目及公共危險案件，特別頒發3萬元破案獎勵金鼓勵員警。

市警局除感謝港都警友會長期對警察工作的認同、支持及體恤員警辛勞外，同時也呼籲國慶施放焰火當日，請各用路人遵守現場員警指揮，管制區當地居民及商家車輛，可向管制員警出示證件或口述住居所即可進入，除緊急救護車輛、公車與接駁車及執行公務車輛外，其他汽車、機車均禁止進入。