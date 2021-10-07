永和警分局提前彙整相關可能假借五倍券名義衍生的詐騙手法，提醒民眾務必小心，別再讓詐騙集團得逞。（永和警分局提供）

新北警局永和分局因應中央政府推出振興五倍券，使用信用卡、電子票證及行動支付等方式綁定及全國超商（市）受理預訂作業、領取，為防制不肖詐騙集團以通訊軟體，誘騙民眾聽從指示加入通訊帳號後，使個資遭盜用或遭詐騙匯款，並誤導民眾貼文詐騙振興五倍券，如民眾在網路社群平台發現貼文提及可協助預購五倍券或接獲來電宣稱五倍券申請流程出現錯誤，要求透過網路銀行或ATM解除分期付款等程序，其實都是詐騙集團企圖詐騙民眾手法。

永和警分局提前彙整相關可能假借五倍券名義衍生的詐騙手法，提醒民眾務必小心，別再讓詐騙集團得逞。

一、假網路拍賣：社群平臺貼文表示協助預購五倍券，僅須支付少量金額，就可賺取更高費用，對方會先要求匯款，匯款完成後人去樓空，沒有拿到券還損失更多。警方提醒千萬不可誤信此類貼文，應妥當規劃個人使用額度，不應還想「賺更大」。

二、釣魚簡訊：手機收到不明簡訊，內容表示申請或預購資料不符，並附上一則短網址要求進行身分驗證。若點擊不明網址，手機恐遭植入木馬程式，若不慎點選，建議儘速進行系統更新；另若依據網頁指示，填輸個人資料，包含信用卡卡號等，個資就有外洩可能，信用卡也會遭盜刷，請勿相信此類簡訊內容，若已填輸，立即聯繫銀行進行後續處理。

三、解除分期付款：接獲不明來電指稱，五倍券申請流程出現錯誤，須利用ATM或網路銀行操作解除分期付款的程序，其實是將戶頭的錢轉出給詐騙集團，聽到關鍵字「解除分期付款」請立即掛斷電話。

永和警分局長陳保安呼籲，提醒民眾近年來詐騙案件頻傳，警方透過各個集會場所不厭其煩的向民眾宣導反詐騙資訊，就是希望民眾能安心使用五倍券！而詐騙集團可能透過振興五倍券兌領或交易等相關用語行騙，切勿因貪小便宜私下交易，不但違法，遭詐機率也相當高，務必提高警覺，小心上當受騙。若遇有類似詐騙案件可撥打警政署165反詐騙專線或電洽110等方式請求協助求證。