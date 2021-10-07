桃園市長鄭文燦7日參與北北基桃眷村文化節聯合線上記者會，與柯文哲、侯友宜及林右昌一起大聊眷春特色與美食。

鄭文燦表示，桃園辦理眷村文化節至今已邁入21個年頭，去年首次和北北基攜手合作，看到其他城市如何推動文化資產保存，學到相當多經驗，今年以「遊眷村，過好年」為主題，將於2022年1月8日至16日農曆年節前舉辦，邀民眾到眷村體驗，也可以到中壢龍岡品嘗米干。

鄭文燦指出，眷村文化是台灣在戰後非常獨特的歷史記憶，桃園有3大眷村文創園區，包括中壢馬祖新村、龜山憲光二村及大溪太武新村，其中馬祖新村及太武新村已經開園，憲光二村移民博物館也將於2022年開園，到時可以看到豐富的全國眷村研究和田野調查資料。

文化局補充，今年因疫情因素，桃園也邀集10大眷村合作舉辦線上展覽「演化論－2021全國眷村博覽會」，規畫於10月16日舉辦線上交流會，分享修復與活化經驗，展現眷村保存的多元面貌。

文化局表示，線上展覽內容包括眷村色彩及眷村冷知識，其中眷村色彩是到全台10個眷村，從建築、環境、人文及在地訪談，實地採集調查的30筆代表色，如建國九村的屋瓦紅、得勝新村的通風洞灰，歡迎有興趣的民眾一起參與。