《新北市里鄰編組調整自治條例》10年來4次闖關新北市議會，今日終於通過二讀，不過條例須在里長屆期任滿前1年公告並完成分割，民政局長柯慶忠今表示，分割過程需與地方達共識，並經議會同意，趕不上明年選舉，但會盡快展開大里分割作業。

新北市升格後即推動里鄰調整，卻因各里爭取資源，加上牽涉選舉利益，擱置多年；自治條例年初再闖關，將依照人口密度分高、中、低三種級距限制，超過則需分割避免資源分配不均。

民政局長柯慶忠表示，以林口湖南里為例，10年以來人口增加1.6萬人已達2萬7139人，戶數1.1萬戶；林口南勢里同樣10年來增加1.6萬人已達2萬6367人，戶數1.1萬戶，這類萬人大里會優先處理。

新北市議員周勝考認為，過去小、大里拿的里基層費用都一樣，確實不公平，調整對地方發展有利；議員周雅玲則說，分割時間必須恰當，以免造成大里分割後，被割出去的里民成為孤兒。