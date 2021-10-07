屏東「挖眼案」引發社會關注，立法院7日排審《法院組織法》時，立委羅致政質詢楊嫌狀況，而衛福部稱其「自願住院」，法務部則說，目前沒聲請羈押，治療完畢再考量。對此，民眾憂心，該案是否出現變數，屏檢強調，不影響案件調查。

會中，羅致政問楊嫌目前的狀態是什麼？衛福部表示，目前在屏安醫院治療，羅追問，是用《精神衛生法》做緊急治療？衛福部說沒有，是病人自願住院。羅也問法務部，你們有提羈押嗎？都怪法官會把人放出來，你們有提嗎？法務部次長蔡碧仲說，「目前沒有，治療完畢再考量，目前沒辦法訊問被告。」

針對衛生部特別強調楊嫌是「自願就醫」、而非依《精神衛生法》做緊急治療，不少民眾聞訊後擔憂這是否會影響案件的調查，對此，屏東衛生局表示，楊嫌到院後，經醫師詢問是否自願就醫，他回答願意，因而變成進入健保體系，換言之，就是由健保支付他的醫療費用，而若當時楊嫌不願意就醫，就會進入強制治療部分。

屏東衛生局進一步指出，目前醫療住院方式有2種，即「強制住院」與「同意住院」，2種治療的內容與用藥不會有差別，但是如果病患簽署同意住院，經一段時間如果主治醫師認為該病患病情尚未穩定，出院仍有安全疑慮，還是可以隨時啟動強制住院，即可轉為強制住院方式持續治療。

衛生於強調，接受治療的方式完全不影響司法審理，司法審理還是會照常進行，且楊男經護送到院後，衛生局要求醫院強制予以治療，出院前務必經衛生局及相關單位討論審查，並立即轉司法程序審理，以維護社區安全。

對此，屏東地檢署也表示，強制就醫或自願住院並不會影響案件偵辦，目前檢方分案持續調查中。