5月本土疫情爆發，綠光劇團舞台劇《人間條件7—我是一片雲》歷經國家戲劇院取消9場、加開間隔座特別場、台中國家歌劇院延期等波折，為彌補國家戲劇院被迫取消票券觀眾的遺憾，團隊特別爭取安排11月在台北城市舞台檔期，盼能和觀眾再見面，並以全席次開放演出。

《人間條件7》搬演台灣女工故事，在台北演出現場，逼哭不少觀眾，原本要再到台中演出，但當時台中場早已完售，卻因疫情而無法採滿席入座，因此劇團決定延後到明年，已購票觀眾明年可持原票入場。目前衛武營場則是能夠如期演出。

有觀眾分享，從這齣戲看見上一代的生活樣貌，「提醒著我們感恩與感謝，更溫柔地敬重上一代且也溫柔地傾聽下一代。」製作人雷輝與李永豐不約而表示，「從觀眾回饋的字裡行間，感受到滿滿的悸動，看著觀眾的感動也忍不住跟著淚流滿面，我們堅信吳念真的好戲要讓更多人看見，更希望能彌補被退票觀眾的遺憾。」《人間條件7》將於11月5日至7日在台北城市舞台演出4場。