美國藥廠默克月初公布研發的新冠口服藥「莫納皮拉韋（molnupiravir）」期中臨床試驗，能夠讓感染新冠肺炎的患者，住院、死亡率降低50%，有統計發現，隨著口服藥傳捷報，吸引許多散戶投資人資金湧進默克，反而BNT、輝瑞、莫德納、諾瓦瓦克斯（Novavax）遭遇拋售潮，後兩者5日以來更重挫逾20%。

新冠口服藥問世引發全球關注，其臨床實驗證實可有效使新冠染疫患者，住院率和死亡率大幅降至50%，默克藥廠表示將在兩周內向美國FDA提交EUA申請，不少國家也已展開行動，協商採購新冠口服藥相關事宜。

默克股價在消息的激勵下，股價一度應聲漲逾12%，上周五終場大漲8.3%至每股81.5美元；6日則小跌約1%至每股80.66美元。

《市場內幕》報導，金融分析公司Vanda Research表示，新冠口服藥明顯降低染疫後的重症風險，對抗新冠的武器已經不只疫苗，口服藥也加入戰場，不少投資人拋售疫苗廠的股票，許多散戶紛紛將資金投入默克股票。

該公司旗下Vanda Track追蹤9000檔個股和ETF的散戶交易情形發現，在消息曝光後，引起一場散戶交易浪潮，自上周五（1日）以來，散戶投資人流入默克的資金已高達2.88億美元。

另一方面，一些散戶投資人拋售輝瑞、BNT、莫德納等疫苗廠的股票，這些股票價值約4900萬美元；分析師Giacomo Pieranton表示，考量到疫苗廠和默克的股價仍有些差距，預估散戶將繼續追逐這一次的熱潮。

過去5個交易日，輝瑞、BNT、莫德納及諾瓦瓦克斯等四大疫苗廠股價遭遇沉重賣壓，依序分別下跌4%、15.1%、20.7%及20.3%。