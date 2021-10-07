崇友實業（4506）9月合併營收為4.98億元，受惠新梯業務訂單完工認列進度加速，帶動9月營收刷新歷年同期新高，並同步繳出月增25.91％、年增23.35％水準。2021年第三季合併營收為12.77億元，亦較今年第二季成長23.77％。
崇友表示，受惠台灣房市交易熱絡，肺炎疫情趨緩，帶動建商加速施作工期，進一步推進新梯、汰舊換新業務訂單完工認列進度。
9月包括台北重慶南路商辦大樓、捷運板南線2捷運站電扶梯增設工程、新北市土城民權路商辦科技大樓等新梯大型訂單、以及台北忠孝東路五星級國際飯店電梯汰舊換新大型訂單完工認列挹注，帶動9月新梯(含汰舊換新)銷售表現較去年同期成長24.30％，加上維修保養業務穩定創造營運貢獻，9月營收改寫歷年同期新高。
崇友指出，整體在手訂單已較去年同期成長15.77％、站穩高檔水準，高訂單能見度下，有助集團中長期營運保持向上成長動能。
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