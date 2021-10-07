員林大道四段橋愛一街口至橋愛街街口，短短不到500公尺的彎道，轉角處有住戶出入通行，夜間視線不佳又缺乏照明，近年不斷改善路面標線和指引牌，避免事故發生。(謝瓊雲攝)

員林大道四段橋愛一街口至橋愛街街口，短短不到500公尺的大彎道，轉角處仍有6戶住戶必須沿小路出入通行，夜間行經車輛若速度未放慢，十分危險。(謝瓊雲攝)

員林大道四段橋愛一街口至橋愛街街口，短短不到500公尺的大彎道，轉角處仍有6戶住戶必須沿小路出入通行，夜間行經車輛若速度未放慢，十分危險。(謝瓊雲攝)

在彰化縣議員曹嘉豪（左起）、員林市民代表張偉傑等人協調要求下，公所8月底增設LED燈反光指引牌，今天下午更移置紐澤西水泥護欄增加防護。(謝瓊雲攝)

員林大道四段橋愛街至橋愛一街路段，形成路沖、彎道，日前曾發生對路況不熟的車輛碰撞後直接衝向路外，令附近居民住戶提心吊膽，近日在地方要求下，公所增設LED燈指引牌，並放置紐澤西護欄做為緩衝防護，盼能降低事故發生。

員林大道四段在該處的T字路口形成一個大彎道，在員林大道開通後，歷經幾度道路變更設計，前年進行改善工程，在路中設置分隔島，並將行車動線改成兩側單向通行道；前年初正式通車至今，據警方統計，前年發生1件A2事故、導致1人受傷；今年以來則有2件A2和2件A3事故，導致3人受傷。

縣議員曹嘉豪說，這處彎道未來計畫開闢一條新路銜接縣道137線山腳路，以便通往新闢的東彰道路北段；不過相關的用地取得仍在進行中，也因而在此處形成交通瓶頸，加上夜間視線較不清晰，呼籲來往人車都要放慢速度、小心慢行。

員林市民代表張偉傑說，這個路口彎道轉角處，還有6戶住戶出入，只能從小巷出來，卻與直行車方向衝突，險象環生，雖然轉角處有設置道路反光指引牌，但夜間仍不清楚，日前就曾有2輛車因不熟悉路況，車速又過快，雙雙衝出彎道，嚇壞此處住戶。

張偉傑說，原本彎道處巷口僅放置幾個塑膠三角交通錐警示，經公所與警方和縣府協調後取得同意後，請來工程包商移動分隔島旁的數個紐澤西水泥護欄至外側做為緩衝防護，盼能將危險事故發生率降到最低。