台灣基進黨立委陳柏惟遭爆10年前肇事逃逸被判刑，PTT鄉民又起底他涉及賭博案。陳柏惟今日坦承他到電子遊戲場玩「快打旋風」電玩，跟賭博沒有關係，但據判決書指出他是玩賓果星球電子遊戲機檯，且輸了1000元。對此，國民黨台北市議員徐巧芯在臉書吐槽，吐槽文一出引來資深媒體人趙少康痛批陳柏惟「不管大小謊話都要扯，陳柏惟人品令人搖頭，被罷免剛好而已！」

根據當年的判決書內容載明：查「皇冠皇宮娛樂城」之6家電子遊戲場為登記有案之娛樂場所，其擺設電動機具與賭客決定輸鸁，且不論金額均可兌換等比例之現金，洵非暫時之娛樂至明。佐以證人即客人陳柏惟於警詢時證稱：查獲當天係把玩賓果星球電子遊戲機檯，先開分再押分把玩，連線就得分，比例為1：3，即1000元可換3000分，當日已經輸1000元等語。

陳柏惟敢拗他到電子遊戲場是玩「快打旋風」，跟賭博沒有關係。徐巧芯立PO判決文，想請教大家，「快打旋風」跟「賓果星球電子遊戲機台」是一樣的嗎，快打旋風有開分、押分1000元換3000分的機制嗎？

沒想到，近日在國民黨內發起的「戰鬥藍」的趙少康呼應徐巧芯PO文留言：「不管大小謊話都要扯，陳柏惟人品令人搖頭，被罷免剛好而已！」；亦有網友解惑指出：「說穿了都是屬於賭博電玩，只是賭金兌換都是檯面下，警察沒抓到就當沒事。」