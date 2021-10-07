宜蘭高鐵選址的問題引起民進黨內部的風暴，交通部長王國材說選址的原則是尊重專業，立法院長游錫堃問王國材的專業是什麼。國民黨立委賴士葆表示，好一個大哉問，他也要大聲的請問蔡政府的官員諸公，你們的專業在哪裡？蔡政府上台以後，各個部會讓政治凌駕專業的例子簡直不勝枚舉，宜蘭高鐵只是其中之一。

賴士葆在臉書披露，當初林佳龍很粗暴地跳過重大建設一定要進行可行性評估的程序，就直接進入下個階段的綜合規畫，也就是說宜蘭高鐵是建立在程序不正義的基礎上，宜蘭高鐵成為一個道地政治掛帥凌駕專業的建設。然而宜蘭高鐵由部長直接拍板的決策，犧牲專業評估，違背程序正義是有法律疑義。

他分析，為什麼不進行可行性評估？學者認為從專業角度研究結果，花1700億蓋宜蘭高鐵且只解決雪山隧道5%的車流量，一定不會過關。蘇貞昌說國家建設不能只考慮回本，既然虧本也要做，不必考慮財政的問題，包括高鐵南延到屏東，這些建設就是政治凌駕專業的決定，所以乾脆就把可行性評估的環節跳過，事情就這樣定案。

賴士葆質疑，選址問題，派系各有所屬，檯面下的角力較勁拉鋸殺紅了眼，放話謾罵斡旋不斷，檯面上派系都說沒有炒地皮問題，沒有利益問題，那是什麼問題啊？

賴士葆痛批，民進黨的派系鯨吞蠶食國家的利益與資源，早已不是什麼新聞，這次宜蘭高鐵選址問題浮上檯面變成吃相難看的政治鬧劇。忽然想到一句戲劇的老梗台詞：「法網恢恢、天理昭彰」，既然事情演變至此，蔡政府要不要重新評估宜蘭高鐵的可行性，讓事情回到公平正義與法治的角度。