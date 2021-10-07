歷時10個月，在金管會支持、金融總會及金融周邊單位協辦的工商時報第一屆數位金融獎，在76家金融機構、及14家被推薦金融創新公司，共219件參賽作品中，評選出109個獎項，7日舉行頒獎典禮，工商時報董事長暨社長陳國瑋表示，數位轉型與數位生態圈是金融業未來重要發展趨勢，工商時報舉辦數金獎，是承擔也是責任，以此希望台灣金融業未來會越來越好。

由聯合信用卡中心董事長劉燈城出任評審團主席，評審成員由20家金融周邊單位、公協會、政大金融科技研究中心、東吳大學數位貨幣與金融研究中心共同組成，成員全數是金融大老級人物，陳國瑋稱「這是台灣金融史上最夢幻的評審陣容」，即使在台灣疫情最嚴重的時期，評審團克服各種困難，進行為期二個月三階段嚴謹、公平、公正的審查，選出金質與優質獎得主，工商時報希望將數位金融獎打造成奧運級的金融競賽場，致敬表現優異的台灣金融發展先趨者。金管會主委黃天牧亦肯定工商時報創設數位金融獎的初衷與效益，及協助推動台灣金融數位化的努力，希望透過金管會、金融業、媒體與社會上所有金融消費者協力，一起讓台灣數位金融發展得比國際更好。

工商時報數位金融獎共分銀行組、保險組（壽險與產險）、證券組（綜合證券商、期貨業、投信投顧業）三大分組，評鑑獎項包括數位資訊安全、數位創新、數位轉型典範、數位普惠、數位資訊服務、數位業務優化等六獎項，設置金質獎與優質獎。

銀行組如中信銀獲一金質與四優質、玉山銀行獲一金質與三優質，獲獎數最多；壽險組則是國泰人壽拿下三金質，最為亮眼；產險組是國泰世紀產拿下二金質及一優質，亦是獲獎數最多。證券商部分，中信證券拿下二金質與一優質，凱基證券及元大證券都是拿下一金質及一優質；投信部分是元大投信有二金四優，群益投信是二金三優，相對獎數最多，期貨商部分，凱基期貨與群益期貨各拿到二金一優。

評審團強調，所有參賽金融機構都各有數位轉型或創新的優點，都是台灣金融史上的先趨者，而工商時報亦承諾此獎項將永續經營，成為見證及推動台灣金融數化轉型的重要獎項。