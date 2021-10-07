第一屆數位金融獎評鑑結果揭曉，新光產物保險以亮眼的AI智能技術研發，獲得評審團「數位創新獎 優質獎」的肯定！

新光產物表示，該公司重視「客戶服務」，自多年前成立AI專案小組超前佈署，投入大數據及人工智慧技術應用，良好的服務品質，建立在與客戶間效率、暢通的溝通管道，新光產險與資策會合作研發「第三代智能客服－阿光」，在投保、批改及理賠問題，都能運用最先進技術更準確快速的回覆客戶提問；亦提供旅遊險、住宅火險、寵物險等線上投保建議，不受時間地點的限制，客戶只要手機在手，即能享受便利的多元服務。

新光產險表示，為讓民眾提昇並更能掌握居家安全保障，推出「全方位居家綜合險」，結合「天災風險分析」與「AI自動保障規劃」兩大專利功能，系統依消費者輸入資料即自動計算風險並設計專屬保戶的居家保障，搭配獨家的「房屋所有權狀影像辨識」功能，透過影像辨識技術，自動試算保費，保戶僅需確認投保內容，整個投保流程皆透過科技服務自動完成，大幅提升投保的方便性。

數位金融是未來發展的重要趨勢，新光產險指出，未來將把握科技所帶來的挑戰及契機，秉持著「永續經營」及「公平待客」的方向，持續推出便民利眾的服務，以提供消費者更全方位的優質保險服務。