韓國男星南宮珉主演諜報劇《黑色太陽》懸疑緊張的劇情，加上集集都有精彩的武打、槍戰、飛車追逐衝突場面，自開播以來便緊抓觀眾目光收視維持高檔，劇情越來越白熱化，南宮珉才剛剛解決駭客事件得到珍貴線索不久，便陷入槍擊過往夥伴朴河宣疑雲，甚至疑似將被現任搭檔金芝恩背叛，收視率最高衝到13.2％（首都圈，韓國尼爾森），後續發展令人好奇難耐。

南宮珉在劇中遭遇之滄桑淒慘，被稱作最慘男主角也不爲過，但最新專訪中，談到他為該劇練成浩克般的身材上，南宮珉表示自己從20歲出頭就開始健身了，但之前演的角色都不需要格外鍛鍊身材，所以沒有特別專注在健身上，記憶力過人的他還特別強調接到韓志赫這個角色後，就從1月20日正式開始認真健身，告訴大家自己可是一步步長時間苦練出驚人肌肉，而且自己其實沒有什麼特別的專屬健身菜單，就是每天都會反覆進行全身性的重量訓練而已。

南宮珉浩克般的身材引起熱議。（friDay影音提供）

除了重訓之外，南宮珉也透露在武戲的部份都有和武術指導一起討論、準備動作戲中要用到的招數，然後反覆練習計畫好的動作，特別是槍戰的部份有另外請人協助，1週會去練習3次以上學習槍枝的握法。此外，南宮珉還坦言所有的動作戲都有親自參與，不過危險性太高而且只會拍到背面的部份則當然有請替身幫忙演出，最後更舉例自己前幾天才剛在10層樓高的飯店外牆懸掛了將近20分鐘，只要是有露臉的鏡頭都會盡量努力親身上陣，展現出一如繼往的敬業態度。

女主角朴河宣也分享了這次於平時無法進入的國情院實地拍攝之感想，她透露拍攝時的氣氛非常不同，全劇組都必須嚴守保安規則，又因為國情院內部是非常有系統的組織，所以自己起初也有點緊張，但後來發現其實內部是相當有人情味的，當遇到實際的國情院人員時，他們都會很親切地為劇組、演員們解答，像是免職的規則或國情院人員的服裝之類的，他們說只要穿得簡潔俐落就可以了，還讓劇組在國情院裡實地拍攝，有了這些協助才得以拍出更貼近現實的畫面。該劇每週六、日在friDay影音上線。