遊客划SUP體力不支，從南灣漂到後壁湖近1小時平安獲救。(民眾提供／謝佳潾屏東傳真)

遊客划SUP體力不支，從南灣漂到後壁湖近1小時平安獲救。(民眾提供／謝佳潾屏東傳真)

屏東墾丁7日下午發生一起海上意外，2遊客原本在南灣划立式划槳（SUP），不料疑因技術操作有疏失，導致一直被海流帶向外海，最後還因體力不支一直被往外帶，愈帶愈遠，幸岸上友人見狀不對勁後，立即報警求助，最後警消與威鯨救難隊在後壁湖出水口處尋獲2人，2人僅受輕傷。

救難人員指出，2人從南灣被吹到後壁湖，可能在海上漂流近1小時，幸最後平安獲救，為此，特地呼籲遊客，從事水上活動一定要清楚自身能力是否可行，環境安全也要進行評估，而若自知發生狀況時、自己無法處理的話，應該要請當地的教練陪同，避免意外發生。