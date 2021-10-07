國內輝瑞BNT疫苗於9月22日開打後，台中市迄今尚未傳出心肌炎通報事件，但注射後發生頭痛、胸悶、胸痛等不良反應卻不少，台中榮總副院長傅雲慶7日指出，民眾打完BNT、莫德納等疫苗後，發生胸悶、心臟不舒服到醫院求診，約近2成患者，尤其以青少年、年輕男士居多，呼籲接種後出現5症狀，應儘速就醫。

傅雲慶表示，心肌炎是指心臟肌肉發炎，當心肌發生，心臟收縮能力下降，心跳會變急促、不規則，嚴重可能導致患者心臟衰竭死亡；主要有5特徵，包括，胸悶、胸痛，心悸、心跳快、不規則，呼吸急促，體力變差，暈眩等現象。心肌炎症狀發生大多在接種mRNA疫苗後，約1至5天左右。

傅雲慶說，台中市自從BNT疫苗開打後，尚未有心肌炎通報事件，近期到醫院求診的患者，大多為胸悶症狀居多，經過超音波、心電圖檢查後，確定沒有心肌炎現象，呼籲民眾打過疫苗應注意營養、多喝水，多休息，並選擇適當的運動，以增強施打疫苗後的耐受力。

台中市衛生局指出，首次啟用施打BNT疫苗快打站，將於13日將開設42站快打站，預計服務1萬5千多位民眾，對象自18至63歲、第9類等民眾，另第10期疫苗平台，可預約接種BNT疫苗，約5萬8千多位民眾，提升第1劑涵蓋率。