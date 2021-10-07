上海商銀在工商時報主辦的第一屆《數位金融獎》中，以打造中小企業經營場景所需的數位化金融綜合服務榮獲「數位業務優化優質獎」，為該行對「服務社會、輔助工商實業、發展國際貿易」的百年企業服務宗旨，做了最佳的詮釋。

上海商銀表示，該行運用大數據、區塊鏈、API、物聯網及雲端服務等新技術，為企業提供數位化金融綜合服務，內容結合了全球一路通企業網路銀行、證券分戶帳、新創創業服務、一碼Go多元整合收付，以及金融區塊鏈函證等多元創新的服務。

其中，「全球一路通金融網」服務不受銀行營業時間、地域性、及企業產業類型的限制，可跨域跨界使用，且提供單一入口，不需要操作各個特定服務的系統，便於企業管理；「證券分戶帳」服務係運用票交所業務平台eDDA電子化授權服務、數位帳戶及分戶帳服務，解決投資人開立證券款項劃撥帳戶之不便，突破業務拓展的瓶頸。

在「新創服務」則提供專業的服務團隊可以協助新創公司能合法的在台灣展業；「一碼Go多元整合收付服務」係以獨特的物聯網IOT技術整合市面上常見的各種支付，提升企業的競爭力；「金融區塊鏈函證服務」則利用區塊鏈加上API技術有效降低人工作業成本。這項一站式數位金融服務最大的亮點就是降低企業系統開發的難度，針對不同的服務場景，有效解決企業在經營上的痛點，更進一步幫助企業創造更多價值。

上海商銀指出，企業金融是該行的核心優勢，以往與不少中小企業共同打天下，逐漸扶植到成為上市櫃公司，然而現今的金融科技、市場環境、同業及新創競爭者與客戶需求的交互影響下，的確帶來衝擊，尤其是在企業第二代接班後，經營的思維改變，對於金融的服務與過去大相逕庭，上海商銀看到衝擊，也發現新的機會，因此不斷地推出相對應的新服務。

上海商銀林志宏總經理強調，該行的核心目標是提供「良好的客戶體驗」，不但服務的結果要讓客戶滿意，服務的過程也要讓客戶滿意，要達到這樣的目標，內部已從四大目標進行，即建立客戶資料庫、描繪正確的客戶屬性、站在客戶角度設計服務流程、用數據驗證執行成果，並且應用在產品設計上。

這次上海商銀能獲得「數位業務優化優質獎」的殊榮，代表對上海商銀全方位的企業數位化服務正面的肯定和鼓勵。百年老店的上海商銀近年來積極發展金融創新，持續端出新菜色，吸引了不少跨國新創公司進行合作，未來該行將協助企業客戶加強風險管控，積極佈局金融生態圈，繼續為中小企業的永續發展盡一份心力。