振興五倍券將在本週五（8日）上路，在疫情期間受創慘重的餐飲業者，為搶食這一波振興券商機無不卯足全力，紛紛祭出加碼回饋攬客。連鎖餐飲集團漢來美食響應振興五倍券，祭出「五倍券滿千送千，加倍奉還」優惠，更配合各縣市府的加碼方案提供回饋，像是高雄地區餐廳單筆滿500元再送100元高雄券，加總五倍券5000送6000，要讓民眾有感加碼回饋。

漢來美食將於全台41家餐廳推出全品牌「五倍券滿千送千，加倍奉還」加碼方案，民眾只要於10/8至11/7持紙本五倍券到漢來美食旗下品牌餐廳消費單筆滿1000元，即送1000元漢來美食抵用券（250元餐飲抵用券4張），滿2000送2000，以此類推，最高享滿5000元送價值5000元之餐飲抵用券，讓民眾的五倍券再翻倍。

民眾也可搭配各縣市推出的加碼方案拿回饋，以高雄市政府推出的「高雄開就賺」振興活動為例，只要民眾在高雄地區餐廳使用五倍券消費單筆滿500元即可獲得高雄市政府加碼的100元高雄券；此外，漢來美食也力挺高雄券，旗下漢來上海湯包、安那居等餐廳將針對高雄券推出「放大優惠」，民眾只要持高雄券至餐廳內用，即享精選餐點加碼放大近2倍的好康。

漢來美食旗下多個品牌包含漢來海港、漢來蔬食、漢來上海湯包、安那居、福園台菜、上菜片皮鴨專賣店等也紛推加碼優惠。最受歡迎的自助餐廳「漢來海港」將推出餐券買10送2的加碼回饋，持紙本五倍券內用即享餐券購買優惠，買1本餐券再多送1張餐券（共12張）；訴求天然健康的「漢來蔬食」祭出凡持紙本五倍券內用單筆滿1000元即加贈精緻點心券1張；「漢來上海湯包」也針對紙本五倍券消費單筆滿1000元，加送招牌小籠湯包兌換券1張。

此外，新台菜品牌「安那居」推出1000元防疫宅家冷凍超值組，若全額以紙本五倍券結帳就能把冷凍雞湯包與冷凍麻油雞酒燉米糕帶回家；「上菜 片皮鴨專賣店」也推出憑振興五倍券點用櫻桃片皮鴨即送人氣餐點的振興加碼活動。