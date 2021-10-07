「梅艷芳ANITA電影戲服展」即將登場。（索尼影業提供）

黃韻玲、丁曉雯、侯志堅及法蘭7日出席「梅艷芳ANITA電影戲服展開幕」，丁曉雯曾替梅艷芳製作專輯，交情匪淺，昨表示梅艷芳當年來台灣於中華體育館開唱，吸引上萬粉絲支持，當丁曉雯上台送花時，發生意外插曲，差點拆台，2人嚇壞，丁曉雯說這是人生最糗一件事，「幸好沒有錄下，不然我現在在YouTube就紅了。」

丁曉雯憶起當時被安排要上台獻花，卻一直等不到好的時機，剛好在梅艷芳演唱間奏，工作人員隨即請丁曉雯上台，丁曉雯只見梅艷芳站上最高的舞台，背對觀眾，丁曉雯趕緊跑上樓梯大喊：「Anita（梅艷芳）！」但梅艷芳正秀出性感美腿姿勢，加上她恰好準備脫裙子、帥氣換裝，一轉身面對舞台，看到丁曉雯迎面而來，措手不及。

丁曉雯很開心當年有機會能跟梅艷芳合作，大讚梅豔芳雖然已是歌壇巨星，很有架勢，但私下對工作人員完全沒有架子，丁曉雯開心說：「我雖然是製作人，但仍是小歌迷。」黃韻玲一聽完有感而發，直言大家當時一見到梅艷芳內心都是一股滿出來的愛，也分享某次參加海外大型頒獎典禮結束後，大夥在KTV慶祝，黃韻玲當下正找朋友，結果不小心亂入一間包廂，進去發現只有梅艷芳一個人坐在裡面，梅豔芳詢問黃韻玲「妳找誰？」，黃韻玲笑說雖然很想留下來，但太緊張，一說完要找的人後隨即離開。

「梅艷芳ANITA」電影戲服展即日起至10月30日展於松山文化創意園區2樓多功能展演廳南側廳，結束後四套戲服與道具將於11月1日至11月30日展於台北信義威秀影城1樓，展覽相關活動詳情請參考索尼影業臉書粉絲專頁。