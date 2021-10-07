角色扮演遊戲（RPG）《勇者鬥惡龍》系列的音樂創作者椙山浩一於9月30日過世，享年90歲。訃報發布後，許多遊戲玩家表示哀悼，熱愛該遊戲的藝人中川翔子7日發文，她帶遺憾與悲傷表示「不敢相信」，「以笑顏待人、將繞樑樂曲帶給玩家，是位了不起的人物。勇者鬥惡龍的音樂永留人間。實在令人難過。」

椙山浩一諸多名曲，包括《勇者鬥惡龍》系列、「中央競馬」賽馬的開場小號〈KING OF TURF〉等皆出自他手，《勇者鬥惡龍》樂曲更在今年東京奧運各國選手入場時作為行進曲，引起話題。許多網友在聽聞訃報後，前往「niconico動畫」等平台留言表示哀悼，有網友說「《勇者鬥惡龍》樂曲是我人生的一部分，感謝他給我們這麼美好的樂曲。」

椙山浩一1931年4月11日生於東京，大學畢業後進入文化放送就職。1958年進入富士電視台，成為許多節目的製作人，也開始以作曲家身分創作，1965年離開電視台後專心於作曲。