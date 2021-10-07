中天主播麥玉潔（左）、許甫將攜手轉播《中華民國110年國慶大典》。（中天新聞提供）

雙十國慶即將到來，中天新聞10日將有《中華民國110年國慶大典》特別報導，由雙主播許甫和麥玉潔攜手轉播，兩人為此早早做準備，麥玉潔提到，「為國慶日的節目直播，同仁們不停地開會，雖然是網路直播，但大家投入的程度更勝以往，除了主播之外，第一線的採訪同仁還有幕後的工作團隊，全體總動員，會從不同的觀點角度，帶給閱聽眾全方位的觀察。」

許甫和麥玉潔都是首登國慶轉播台，這對許甫來說跟以往任務有些不同，「以往我們政治組一定會去跑國慶新聞，但都是在周邊像小蜜蜂一樣轉來轉去忙碌著，這次是第一次在主播台上，其實心裡還是有一點點壓力。」主播麥玉潔則笑說，「緊張是一定有的，所以事前的準備很重要，我自己的心態比較開放，可能是雙人搭檔直播的關係，非常有經驗的許甫一定可以罩我。」

一旁的許甫聽聞後大笑，「我也是第一次啊！」但麥玉潔仍非常信任他，「我還是一切靠他，對於國防部的軍機表演，他是專家。」提到這麥玉潔也勾起回憶，「過去曾主跑政治線，印象中有長達10年，國慶日當天都要去第一線採訪，能跟大家一起升旗、一起唱國旗歌，然後看國旗在陽光中緩緩升起，感覺希望無窮。」

對於國慶大典，許甫最期待的就是CH-47運輸直升機吊掛超大面國旗在天空，「這麼大的國旗，在空中看起來有多壯觀。」這次中天YT頻道全程直播國慶特別報導，即時能跟網友線上互動，許甫也已想到要和網友聊什麼，「聽說這次會有分列式、雷虎小組等，有時距離太遠，其實根本看不出來，但我想到一個非常好的方法，因為現在是網路時代，就可以現場即時與網友互動，讓網友分享如果覺得是F16就＋1，覺得它是幻象2000就＋2。」許甫認為轉戰新媒體，開創性比較高，主播可以很即時的跟觀眾互動，一起看國慶，就像是生活的一部分。

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