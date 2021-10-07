電力走鋼索。今天全台用電量比去年10月最高還多400萬瓩，加上中火、興達電廠配合環保停機5台，太陽光電又不給力，三大因素造成今日備轉容量率跌到4％，只要有大型機組跳機就可能限電。台電除全面啟動水力發電外，需量反應也大量購買廠商用電，暫時度過難關。不過明日預估電力可能在5％遊走，已擬妥必要時急Call台積電等科技廠，多用自發電設備措施。

今天全台用電尖峰負載3770萬瓩，創下歷來10月最高用電量，更比去年同月最高峰足足多出400萬瓩，造成備轉容量率剩4.32％，供電亮起警戒橘燈。

台電表示，400萬瓩中，其中300萬瓩來自民生與商業用電增加，100萬瓩來自工業用戶。主要是疫情趨緩經濟恢復活絡，民眾大開冷氣關係。

雪上加霜的是，台中電廠與興達電廠配合空污季環保停機，前者停了3部機、後者停2部機，如此合計就少5部機組。再來是太陽光電下午發電不足300萬瓩，供電能力比平日減弱不少。

為了避免限電，台電今天水力發電除考慮水情保留部分外，能發的全部啟動。同時需量反應措施用到極致，多用較貴電價向廠商買電，暫時解除危機。

明天台電電力預測雖有6％黃燈，但私下也認為恐怕仍是在5％遊走，因此除水力、需量反應措施繼續加強外，必要時也會科技大廠多開自用發電設備，少用台電發電，協助化解缺口。