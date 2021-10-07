為搶五倍券商機，桃園市資科局推出市民卡加碼方案，但卻傳個資外洩、早就秒殺還在宣傳的爭議，資科局指出，數位綁定都是金融級最高規格的資安防護，目前也未接獲報案，疑為民眾誤點一頁式不實廣告，呼籲認明官方網站和最後都有個資使用聲明書，多一步查證避免上當。

議員陳治文指出，資科局推出「數位桃園1000＋」加碼方案，市民卡搭配悠遊卡、一卡通及一銀聯名卡或認同卡，各前1萬名有機會用數位五倍券5000元，加碼獲得1000元以上的優惠，但卻有數位民眾反映，上網綁定後1小時就接到奇怪的詐騙電話，或是操作中被轉到第三方網站，時間點巧合，認為是個資遭外洩。

議員周玉琴則說，加碼1000元方案幾乎申辦當天就秒殺，但至今還在到處宣傳，通訊軟體Line也在瘋傳、鼓勵辦市民卡，有鄉親看到還特別請假到公所辦卡，事後才發現早被搶光，滿腹怒氣，直言好康優惠都要守在電腦前才搶的到，長輩幾乎絕緣，呼籲要廣為周知，不要欺騙善良老百姓。

資科局坦言「數位桃園1000＋」因經費問題有名額限制，悠遊卡9月22日開辦當天下午2點就額滿，第一銀行聯名卡或認同卡則是9月30日額滿，都在第一時間公告在申請網站和市民卡主題網，另外LinePayMoney及Pi拍錢包方案則是8日起前1萬名在桃園消費滿5000者可獲加碼金，登錄人數也早已超過1萬名，要比消費手速，預估國慶連假就可能用罄。

資科局呼籲民眾看到社群網站轉傳優惠，可先上市民卡主題網或撥打1999市民專線確認，雖然五倍券加碼方案已額滿，市民卡仍有多項好康優惠，歡迎民眾多利用。

資科局也提到，目前市民卡相關單位和市政信箱都沒有接獲個資外洩的訊息，但有發現臉書一頁式廣告或不明簡訊詐騙狀況，提醒民眾切勿點選來路不明的網址或輕易提供個資，綁定要認明金融機構官方網站，且最後都會有個資使用聲明書，才是正確網站。