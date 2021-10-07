韓國動作喜劇《金派特務》，由新銳導演金亨柱執導，男主角邀請到曾在韓劇《皮諾丘》有著深情暖男形象的金英光，188公分高的他首度接演動作片的他卻因為體型關係吃盡苦頭。不僅因為一雙將近112公分的大長腿找不到替身，還因為手長關係讓自己頻頻NG，金英光苦笑說：「因為我個子高、手臂又長，如果拿著長武器的話感覺會很掙扎，所以一直很在意，光是其中一場動作戲就連續拍攝了2週。」

原先導演想嘗試使用替身，但想要找到身材比例和金英光差不多的替身演員並不容易，最後導演果斷放棄，轉而詢問金英光是否能親自上場演出片中的高難度武打戲，沒想到金英光二話不說便全然接受，表示自己會帶著緊張及責任感，努力地完成這些動作。為了順利完成片中的近身搏鬥戲，金英光在開拍前就先到武術學校進行兩個月的嚴密動作訓練，苦練菲律賓武術及以色列近身格鬥，從未挑戰過動作片的金英光也體會到訓練的辛苦，「這是我演員生涯第一個動作角色，在練習的過程中，武術教練對我進行了嚴格的訓練。」

為了讓觀眾能夠更直接感受到動作的真實感，武術指導還親自拿著真刀表演，完全將人物遭遇危急時的反應和表情反映出來。看完金英光的演出後，導演金亨柱也力誇表示：「片中有很多帥氣動作戲跟搞笑動作戲，兩種類型的融合很重要，金英光就像穿了一套很合適的衣服，完全消化了。」金英光則笑說：「我個人還蠻滿意這次成果的，也很喜歡這次的動作喜劇角色，相信未來我可以做得更好！」該片本月29日在台上映。