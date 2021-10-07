劉奕兒跨界發行單曲。（群星瑞智提供）

劉奕兒跨界發行單曲。（群星瑞智提供）

劉奕兒跨界發行單曲。（群星瑞智提供）

劉奕兒拍青春奇幻劇《超感應學園》入戲太深，看到蔡凡熙就心痛到哭泣，後來疫情期間靠著創作歌曲〈遺忘的名字〉才走出來；身扛家中700萬債務的她，疫情期間長達1年沒收入，為拓展自己的演藝寬度，還自掏腰包圓夢發行數位單曲。雖與大她15歲的洪金寶兒子洪天祥（Jimmy）遠距交往3年，但她說還不想結婚，「我現在只想工作賺錢，至少等家裡債務告一段落」。

才30歲的劉奕兒，感嘆家中生活環境宛如真實八點檔，講著講著就忍不住哽咽落淚，她表示，爺爺高鳴輕生過世，媽媽癌症復發，爸爸公司遭逢劫難破產還負債，奶奶髖關節開刀，一夕之間家中經濟壓力去都落在長女的她身上，一個月開銷支出20萬到30萬，壓力很大，所以她得努力賺錢，她雖樂觀面對，無奈遇疫情，1年慘沒收入，她無助淚崩：「目前可能只夠再撐一年吧，但我不能倒下。」

她也想好後路做了最壞打算，「如果真的再沒工作，就把台北房子賣了吧，一家人搬到南部，只要家人在一起就好，應該還過得去」。雖然一提到家人狀況，她情緒數度激動落淚，但也依舊堅強微笑地說：「就算窮困潦倒還是要做善良的人。」令人心疼。

因為忙著處理家中債務，她和Jimmy雖談了3年戀愛，也一度談到結婚，但她拒絕了，「我曾跟他說，要等家裡債務告一段落再考慮婚事，我目前只想工作，因為結婚後，女生的工作機會會少很多。」她甚至開玩笑說過「若真的需要結婚的話，就去找別人」，感謝男友尊重她的選擇以及彼此工作的空間，也放手讓她做想做的事情。

她在疫情期間向錄音室借用器材，還自行買海綿墊，把家中打造成小型錄音室，克難錄音，好友張立昂、陳勢安聽過她唱歌，也肯定她的歌。被問及男友有沒有聽過她的新單曲，劉奕兒說因為他人在大陸，很專心在工作，不太好意思煩他，所以想說趁他忙完再給他聽。