五倍券明（8日）開放領取消費，恰逢百貨周年慶，是否會刺激民眾「報復性消費」？求職網站《yes123》公布「五倍券使用計畫與百貨周年慶消費調查」，高達90%的上班族有使用五倍券的規劃，人均消費6千元起，其中57.8%採「紙本實體券」的方式、42.2%採「數位券」方式。

根據調查顯示，「五倍券」的使用方式，有48.8%屬於「自己一人使用，但分次用完」；19.8%屬於「自己一人使用，且全部一次用完」；18.2%屬於「兩人以上集合使用，但分次用完」；13.2%屬於「兩人以上集合使用，且全部一次用完」。

綜合來看，合計有68.6%是「自己一人使用」，其餘31.4%是「兩人以上集合使用」；以及共有67%為「分次用完」，其餘33%為「全部一次用完」；對於「五倍券」的主要消費方向，則有56.2%屬於「民生消費項目為主」；14%屬於「非民生消費項目為主」；剩下的29.8%屬於「兩大項目各半」。

除了消費項目外，振興經濟的關鍵效果，在於消費數字部分！若有使用「振興五倍券」的計畫，平均每人消費金額，預估「至少」為5933元，約高出面額19%。其中合計有59.9%是「超過五千元」，代表40.1%是「剛好花五千塊」；其中有7.2%透露，預計「花10000元(含)以上」，達到面額的兩倍以上，算是一群最積極創造「乘數效果」的勞工朋友。

預估「振興五倍券」推出後，「勞方」看待今年台灣的經濟成長率：高達75.3%表示，因此有信心「保五」；代表其餘的24.7%，仍沒有信心「保五」；整體來說，勞方預估明年(2022年)台灣景氣，認為「持平」的佔55.1%；「比今年差」的佔11.6%；「比今年好」的佔33.3%。

調查顯示，高達79.2%的企業指出，「今年前三季」業績「有」受疫情影響而衰退；其中70.2%預估「今年底之前」有機會復甦，29.8%則預估「明年之後」才有機會復甦。

「內銷導向」廠商佔76.6%的企業樣本；它們當中又有72.2%認為，「振興五倍券」推出後，對第四季業績「有幫助」；若「振興五倍券」對第四季業績「有幫助」，65.6%會因此「有徵才計畫」；同時也有72.6%透露，會因此「搭配促銷優惠計畫」。

預估「振興五倍券」推出後，「資方」看待今年台灣的經濟成長率：81%的企業表示，因此有信心「保五」；僅剩其餘的19%，仍沒有信心「保五」。

相較下，資方預估明年(2022年)台灣景氣，看法比勞方樂觀一點：認為「持平」的企業，佔47.7%；認為「比今年差」的企業，僅佔8.9%；至於認為「比今年好」的企業，則佔了43.4%。

觀察此次調查結果，yes123求職網發言人楊宗斌表示，非常期待五倍券，以及其他部會的振興券，能引發所謂的「報復性消費」，特別是超過面額5000元之外，能有更多金額的花費，並且用於「非民生必需品」，不但將明顯提振廠商業績，更帶動企業短期用人需求。如果收券的店家又用於消費，在「經濟循環效果」加持下，年底前景氣有望持續反彈。

楊宗斌也認為，若在歲末加快復甦腳步，更有助於加薪分紅意願回溫，勞工們對年終獎金數字，自然不用太悲觀。當然想要真正有效並持續刺激內需經濟，勞工朋友需要獲得「有感的」調薪，這部分有賴大環境的長期改變，特別是整體產業結構的調整與升級。