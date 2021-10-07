本報主辦第一屆【數位金融獎】，在銀行組部分計22家金融機構參賽，參獎件數多達81件。

合庫銀行以「資安艦隊 合庫領航」參賽【數位資訊安全獎】，歷經三階段評選，榮獲優質獎項，此項殊榮對合庫銀行長期致力維護資訊安全，確保提供客戶安全可靠交易環境給予正面的肯定。

合庫銀行海內外據點共計294處，為銀行業國內營運據點之冠，在面臨金融服務數位轉型之際，合庫銀行本著「主動、靈活、創新」精神，兼顧資訊安全與客戶服務的經營理念下，將資訊安全管理提升至全方位的佈局，以提供顧客穩定、安全的數位金融服務。

因應金融科技的快速發展帶來日益嚴峻資安威脅，合庫銀行於107年4月成立資安專責單位，負責規劃、監控及執行資訊安全管理作業，從人員編制、規章制定到落實資安治理，逐步完備資安管理制度。同時遵循主管機關109年8月頒布之「金融資安行動方案」，訂定「打造精實的資安防禦網，提供客戶安全便利不中斷的金融服務」的目標，規劃資安防護藍圖及具體執行措施，以落實辦理資安治理與管理。

疫情使得經濟活動和生活習性有了重大的改變，進而推助數位金融服務的快速發展，同時也誘發網路犯罪的增加而變得更加複雜及難以對付；合庫銀行在發展各項數位化服務的過程中，除滿足顧客全方位金融需求，更是以確保客戶資訊安全為首要考量，用心守護顧客資料及交易的安全，合庫表示，此次獲獎的榮耀與肯定，是責任的賦予，更是持續精進資訊安全管理的動力。