新光三越首波6店周年慶今（7日）開打，在化妝品滿2000送200、全館滿5000送500等多重回饋下，提袋率和客單提高，帶動報復性消費，新光三越副董事長兼總經理吳昕陽說：「今年人流不輸去年，狀況還不錯，景氣回溫，振興的燕子回來了！」6店首日業績追平去年15億元。

新光三越董事長村上英之（左）、副董事長兼總經理吳昕陽（右）今穿新光三越周年慶T恤，跟員工一起打拚業績。（石智中攝）

為了趕搭振興五倍券明（8日）領券，新光三越首波6店包括台北南西店、台中中港店、桃園站前店、嘉義垂楊店、台南中山店及高雄三多店，把周慶延後一周登場，加上連續8天本土案例+0、疫苗覆蓋率近58％，吳昕陽表示：「對我們來說滿振奮的」。去年新光三越全台收11億元三倍券，今年搭配周慶滿千送百，五倍券一次梭哈5000元可變8500元，且最高送10倍，有機會較三倍券翻倍進帳，可望再催高買氣。

新光三越台北南西店今周慶首日，拉紅龍控管人流，強調「有秩序的集客」。（石智中攝）

新光三越北區處長李淑娟分析，台北南西店周慶提袋率可提高到7成，是平日的倍數，平均客單也可較去年3700元再攀升1成以上；為做到「有秩序的集客」兼具防疫，她以台北南西店一館容留量最高1.5萬人為例，若達9成就控管顧客人一出一進，讓顧客安心購物。

新光三越台北南西店今周慶首日，拉紅龍控管人流，強調「有秩序的集客」。（石智中攝）

今首日，6店化妝品、精品、家用家電、3C都爆買氣，化妝品「大容量明星商品」超搶手，包括ESTEE LAUDER小棕瓶、Dior玫瑰精露、SK-II青春露、LANCOME小黑瓶、極光水等都夯；LANCOME極光水每3秒賣1瓶、超級品牌日ESTEE LAUDER全台獨家小棕瓶巨霸容量發燒組、網路討論度冠軍的Kiehl’s金盞花超值組，今皆各熱銷破1000瓶。

另，在宅經濟趨勢及新居入厝需求下，家用、家電買氣暢旺，大家電、環境家電熱銷，頂級寢具、床墊銷量增3成；自主料理則提升氣炸鍋、洗碗機、調理機等廚房家電銷量。SAMSUNG Neo LED 75吋8K量子電視，帶動Neo LED系列熱銷，首日賣破100台；dyson V12輕量級吸塵器熱銷百台，品牌全系列吸塵器破500台；PHILIPS新品XXL高規氣炸鍋今開店即熱銷百台，共賣破200台。iPhone系列也引爆換機潮，新機iPhone 13及iPhone 12共銷破千台。

此外，不出國商機促使國際精品買氣持續熱絡，包括頂級精品珠寶、高級訂製皮革包款等表現都亮眼；台中中港店今起至19日有日本商品展，小倉山莊仙貝賣百盒、淺草炸肉餅賣500個；台北南西店今起至24日有韓國商品展，現做泡菜、泡麵、香蕉牛奶銷逾300組，國民美食包括首爾堅果糖餅、濟州西歸浦飯捲、88串燒/煎餅等皆熱銷。

新光三越台北南西店化妝品區（圖）、家電區買氣熱絡。（石智中攝）

新光三越台北南西店化妝品區、家電區（圖）買氣熱絡。（石智中攝）

新光三越周慶夯品，ESTEE LAUDER特潤超導全方位修護露巨霸容量發燒組（限量），價值1萬270元、特價6500元，限量63折。（新光三越提供）

新光三越周慶夯品，LANCOME超極光晶露熱銷組（限量），價值1萬500元、特價6300元，6折。（新光三越提供）

新光三越周慶夯品，Kiehl’s金盞花超值組（限量），價值4408元、特價2151元，49折。（新光三越提供）

新光三越10月11日超級品牌日必搶夯品，ORIGINS靈芝神隊友水乳組，價值4985元、特價2880元，58折。（新光三越提供）