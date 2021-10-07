中視主播林佩潔（左）和陳志耕今年2度聯手轉播國慶盛典。（中視提供）

中視新聞台在本周日(10日)為雙十國慶，推出《金陽雙十 國慶看中視》特別報導，派出台內高顏質雙主播陳志耕和林佩潔現場轉播，從上午7點開始一路到中午12點，連續5小時馬拉松式轉播，與觀眾一同關注國慶盛會。

陳志耕和林佩潔去年就曾攜手轉播國慶盛典，今年二度聯手，默契完全不擔心，林佩潔還曾在臉書Po文大讚陳志耕是神隊友，讓她完全無後顧之憂：「不管（說什麼）講不下去的時候他都有辦法接。」陳志耕從外場採訪、戶外氣象一路到棚外主播台，連續9年他從未缺席國慶大典，到現在已游刃有餘，被問到如果真的接不上話怎麼辦？受過專業氣象報播訓練的陳志耕笑說：「至少我還能聊天氣。」

陳志耕口齒伶俐的播報收割不少粉絲，長相甜美的林佩潔去年一身吸睛的大紅色主播裝也頗受好評，兩位都被網友封為高顏質主播，但陳志耕則謙虛表示：「佩潔負責擔當顏值，我負責高。」他笑說每年播報最大的問題就是皮膚色差：「畢竟我是個不『膚淺』的人，女主播坐在我旁邊總要勞煩梳化師把她們『黑化』。」

為了不讓畫面過度曝光，去年光調主播臉上的粉底顏色就下足功夫，而攝影師、燈光師更耗費將近一小時來對光。林佩潔也透露因為疫情常待在家，吃得比較好，所以希望能多化點蘋果肌來修飾臉頰，但還有一點小小要求：「(希望今年)不要再被化的太黑。」

回想去年的轉播經驗，林佩潔在半夜3、4點就起床做準備，加上國慶轉播長達數小時，轉播時她竟感到肚子餓，「我記得當時畫面剛好切到三軍表演儀隊，導播趁機給我一塊蘇打餅乾，我就趕快在沒人看到時，偷偷把餅乾吃掉，所以今年可能要克服一下肚子餓。」陳志耕則分享上轉播台前，除了不斷順稿，還得持續吸收訊息，只要做足準備就能言之有物。

由中視高顏質雙主播陳志耕、林佩潔共同轉播的《金陽雙十國慶看中視》將從10月10日上午7點至中午12點，在中視新聞台及中視新聞YouTube頻道同步播出。