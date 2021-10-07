日本男星西島秀俊在主演日劇《名偵探主廚》中，化身法式餐廳主廚除了料理還要多管閒事解開客人遇到的謎團，由於所有事情都發生在同一場景，讓西島秀俊苦笑：「都快分不清楚到底是在攝影還是真的在餐廳工作。」該劇改編自知名作家近藤史惠的話題小說，平時極少接觸法國菜的西島秀俊坦承確實是個挑戰，拍戲之餘也嚐到不少法式料理。

劇中西島秀俊任職於法式餐廳「帕瑪洛餐廳」擔任主廚，透過料理進而感受到客人的煩惱並加以解決，由於都在地下室拍攝，完全不知道外面發生什麼事，西島秀俊說：「每天上工都去一樣的地方，真的不知道自己是不是換職業了」，同劇的濱田岳也笑說自己也有在餐廳工作的錯覺，而每集不同的來賓則是本劇的最大看點。

而該劇在日本播出時大獲好評，完結篇播出後觀眾們依依不捨，強烈希望電視台可以考慮拍攝第2季，期待「Bistro pas mal」能夠再度營業。西島秀俊則稱讚原作故事相當精彩，在疫情尚未退散的時刻，若真能有這間餐廳，享用美食之外也可以體會人生百態。《名偵探主廚》今晚起，每週一至五晚間9點在WAKUWAKU JAPAN頻道播出。