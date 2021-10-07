遠東商銀Bankee社群銀行以平台經濟為核心的創新商模，改變傳統銀行與客戶的單向關係，並積極拓展各領域多元生態圈，打造能將銀行「帶著走」的金融服務，獲工商時報舉辦的第一屆《數位金融獎》數位創新獎優質獎。

遠東商銀Bankee社群銀行是全國第一個開放金融平台，帶來第一個創新改變，即改變客戶身分，在Bankee平臺上，客戶透過推薦機制，隨時都能創建自己的線上分行，成為線上分行經理的概念。藉由社群力與數位力，Bankee線上分行家數已超過1.5萬家，成效顯著。

遠東商銀對於Bankee社群銀行的定位，在於三大改變，第一是改變客戶身分，成就人人成為線上分行經理的概念；第二是改變銀行與客戶單向關係，與客戶共創商品、共享利潤；第三是改變與新創科技公司的競爭關係，共創跨域多元生態圈。全台首創共享經濟創新商業模式，為客戶與企業提供最完整的解決方案，完善金融科技生態圈。

Bankee創新改變銀行與客戶單向關係，即Bankee與客戶關係是雙向的，將主導權交給客戶，讓客戶設計、創造，如設計Bankee產品、功能介面及參與UGC（User Generate Content）行銷活動等，以共創商品、利潤共享，實現雙方共好，與客戶建立長久信賴的夥伴關係。

同時Bankee也改變與新創科技公司的競爭關係，運用BaaS嵌入式金融服務，將API嵌入式金融服務內嵌至新創科技、合作夥伴的平台，跨域橋接多元生態圈。例如全台第一個P2P生態圈、全台第一個HR FinTech生態圈、全台第一個租屋生態圈、車經濟生態圈等，為客戶隨時串接銀行帶著走的金融服務。

以首創共享經濟創新商業模式的Bankee社群銀行，未來將持續深耕三大創新，一是持續擴展社群金融圈，不僅開放民眾也開放企業；二是持續深耕與客戶的雙向關係，共創各種金融商品；三是擴大異業結盟共創多元新商業模式，串聯跨域生態圈。

面對後疫情時代的新常態、新金融，遠銀Bankee延續布局數位化進程，以發展開放性社群金融平台為策略，串聯金融生態圈及大數據，搶占數位金流商機，為股東、客戶、銀行創造最大利益。