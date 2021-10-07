中華男足今晚8時將在第三地泰國武里南球場，進行與印尼的亞洲盃資格附加賽第1回合，代理教頭葉獻中以6月對科威特的5-4-1陣型為基礎，台電前鋒李祥偉踢單箭頭攻堅，爭取客場入球，大門則由施信安把關，比賽於MOD博斯運動二台與中華足協臉書粉專進行直播。

中華隊出征前爆發集訓期間球員喝酒違紀的風波，開除了4名球員，總教練王家中也因督導不周遭到停權。扛起代理教頭重任的葉獻中表示，「從科威特開始都是打這樣的陣型。所以短時間內也沒有辦法做太大的變動。只能針對對手做出一些戰術配置。」，

中華隊6月在世足資格賽對科威特，5-4-1陣型發揮不錯，僅以1比2小負，這次對印尼首戰，大門續由中東行表現出色的施信安把關，回鍋老將林正益與陳庭揚、謝朋龍組成三中衛，左右邊衛分別是梁孟昕、程昊，隊長吳俊青在中場搭配自由球高手吳彥澍，與左翼蔡立靖、右翼李茂攜手馳援李祥偉，陣型在5-4-1與3-4-3之間變換。

中華隊與印尼兩戰都被排在泰國武里南第三地進行，今天首回合名義上是印尼客場，若能取得寶貴的客場進球，對11日第2回合將有極大助益。中華隊必須贏得這個系列賽，才能挺進明年的亞洲盃24強資格賽，力拚2023年亞洲盃門票。