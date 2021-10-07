中國大陸今（7日）公布前一日新增25例新冠肺炎確診病例，均為境外輸入。另新增11例無症狀感染，2例為本土病例，來自新疆生產建設兵團第四師。福建莆田市即日起下調市內所有中風險地區，令全市區域轉為低風險。此外，廈門市至周四已連續14天無新增社區發現的本土病例，全市至晚上9時起無中高風險地區，當局宣布疫情防控取得階段性勝利。

莆田市應對新冠肺炎疫情工作指揮部研究決定，自周四凌晨3時起，把莆田市秀嶼區笏石鎮笏西路以東、北埔路以西、興秀路以南、大營路以北的區域內，由中風險區調整為低風險區。

另外，廈門同安區經第10輪全員核酸檢測結果無發現染疫病例後，根據國務院聯防聯控機制有關規定，經專家綜合研判，廈門市指揮部決定，自周四晚上9時起，將同安區新民鎮、祥平街道鳳崗社區、陽翟社區及西湖社區山坪里4個區域風險等級調整為低風險。

大陸目前尚餘1個疫情高風險地區，為黑龍江哈爾濱的巴彥縣興隆鎮。