香港中文大學學生會今早(7日)在其臉書專頁發出解散聲明，指在上月10日召開學生會聯席會議，接納學生會代表會全體代表請辭及解散中大學生會的議案。學生會指已有51屆的中大學生會成為歷史。

香港東網報導，中大學生會今以「中大人有緣再會」為題，指學生會於1971年由新亞、崇基、聯合三所書院之學生代表共同創立。學生會指多年來，堅持民主自治、員生共治與書院聯邦之精神，為同學、為大眾謀福祉。

學生會表示，一直以來，與校方關係雖時有張弛，仍有溝通之道，即使在風雨飄搖的日子，校方依然承認學生會在校內合法地位。然而，自今年2月以來，校方宣布停止代收學生會會費，並要求向政府獨立註冊，自行承擔法律責任。

學生會表示，曾徵詢專業法律意見，大律師建議學生會「不需要」獨立註冊。若順應法律意見，學生會50年之歷史恐終於此朝，否則就處於難以自處的兩難。因此，在上月的聯席會議接納學生會代表會全體代表請辭及解散學生會的議案。

另外，《中大學生報》表示，位於文化廣場的民主牆，中午被圍封，現場有保安及工作人員看守。

香港中文大學發布聲明稱，一直與學生會保持雙向而有序的溝通，建議學生會按照社團條例或公司條例進行註冊，用以合法而有效地持續運作。

中大表示，學生代表制度及學生參與是大學生活不可或缺的一部分，惟學生會決定主動解散，中大感到遺憾。

中大稱，在過渡期間，中大學生事務處將處理以往由學生會負責的相關服務，而大學將致力在過渡期間減少對有關服務的影響。