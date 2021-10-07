雖然身高僅有170公分，味全龍隊右投手黃東淯6日在先發投手徐若熙出狀況的情況下，中繼投3局僅被敲2安，投出4次三振、無失分，好表現也獲得總教練葉君璋肯定，「他是所有投手中最努力的，尤其是他的心理素質，他是不會放棄的投手。」

23歲的黃東淯畢業於南華大學，2019年被龍隊第18指名選中，今年9月29日迎來生涯初登板，昨天在先發投手徐若熙僅投1.2局就退場的情況下，他在第3局上場中繼，3局投球內容表現不俗，成功助隊踩住煞車。

「他表現得很好。能夠把比賽狀況穩定下來，對球隊來講滿重要的，若能保持下去的話機會會略多。」葉總認為，雖然黃東淯身材不如其他投手，但他靠著憑藉著自身努力，用精準控球面對打者，「老實講，他是所有投手中最努力的，在訓練時每件事都百分之百做到好，現在機會來了，把握住了就是他的。」

葉總點出黃東淯不同於其他人的特質，最大關鍵就在於他有顆「不放棄的心」，「他是不會放氣的頭手，在場上會想辦法對決打者，想辦法控制住，有些投手如果不能控制會放棄，但他這方面特別好，他會一直堅持。」

黃東淯也自知自己身材條件不如人，他也在上半季時向當時隨隊訓練的胡智為請益，加練1顆變速球，增加變化球種面對打者，「我球速不快，位置就要丟到位。」

除了向其他投手請益外，黃東淯也在爸爸建議下針對每位打者習性做筆記，「這是進職棒後才開始的習慣，加上捕手引導，這樣上場投球對打者會更有方向。」他也提到進到職棒後成長最多的是心態，「職棒是打一整年的，心態調適上必須要更快一點，不能一直沈浸在前一次的失敗中，要趕快走出來。」