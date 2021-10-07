渣打國際商業銀行在《工商時報》首屆數位金融獎中，拿下數位業務優化獎銀行組優質獎，為外商銀行在該獎項的唯一殊榮。7日由渣打國際商業銀行財富管理處負責人陳太齡，代表銀行出席頒獎典禮。

渣打銀行表示，台灣是渣打集團的關鍵市場，消費金融業務更已躍居集團全球第二大市場，台灣除了業務獲利不斷成長，在數位金融創新也屢有亮眼表現。一直在數位金融的策略布局與相關平台建置上，進行超前部署，導入貼近客戶需求的客製化思維，以便捷完善的數位金融體驗全方位支援客戶的金融需求，

《工商時報》首屆數位金融獎評審團表示，「渣打銀行積極將金融創新落實到投資理財的各項服務，受到客戶的認同」，發自服務本位的數位優化理念，受到各界的最大肯定。

渣打銀行表示，台灣消費者對金融創新的接受度，更讓台灣在渣打集團推動數位化過程中，扮演關鍵角色，未來渣打銀行在台灣將持續投資發展更多元的數位銀行平台，並透過與生態圈夥伴結盟合作，加速壯大在台業務規模，並結合渣打集團資源，讓在地客戶也能取得國際級的銀行服務，邁向台灣消費者首選的外商銀行。

陳太齡表示，自疫情轉趨嚴峻以來，追蹤客戶對數位通路進行投資交易的使用率節節攀升，單透過數位通路進行基金申購的客戶比例就有20％的成長，渣打銀行線上外匯交易平台，更提供24小時零時差外匯交易，還可設定即時到價與外幣留單功能，大幅提升客戶進行外匯交易的便利性，客戶使用的驚人成長，也讓渣打銀行更為確定，未來仍將以發展數位金融為主軸。