指紋辨識IC設計廠神盾（6462）於今日董事會通過投資安國國際科技（8054）、SCT Holdings與NetLink等三案，為產品開發優先佈局，加速進入新應用與新市場。

神盾表示，看好高速串列傳輸介面及影像處理的市場爆發性，董事會通過投資安國國際科技股份有限公司，以強化神盾的多元佈局。本案擬參與認購安國之現金增資私募普通股20000千股，交易總金額約新台幣7.9億元。

此外，針對以Mini／MicroLED Display IC及模組設計為主的SCT Holdings，以及以高性能、低成本、低功耗Wi-Fi 6／BLE5.2 SoC晶片見長的解決方案供應商NetLink，將分別投資美金1000萬元及美金500萬元可轉換公司債。

以上投資案主為拓展多元客戶網絡與市場佈局，除結合公司既有的人工智慧（AI）優異的演算能力與指紋辨識技術，具技術互補之效益外，更助益本公司進入新應用與新市場，如智慧家庭、智慧車用以及智慧物聯網等領域，以提升營運與獲利能力、優化產品結構組合，大力提升本公司之競爭優勢。

神盾公司致力於指紋辨識IC設計研發，於智慧型手機應用已遍及全球，也是身分識別產品的先行者，近年朝多元產品與市場開發，積極佈局與拓展。