面對金融科技時代來臨，工商時報舉辦第一屆數位金融獎，希望鼓勵優質的數位轉型與創作動能。富邦金控暨子公司長期致力於企業永續經營，積極實踐ESG四大策略之一「數位」，為客戶打造創新與便捷的數位金融服務體驗，(7)日舉辦數位金融獎頒獎典禮，北富銀、富邦人壽、富邦產險、富邦證券共獲頒4項金質獎、5項優質獎，肯定富邦落實數位金融服務的理念與成果。

富邦人壽長期致力於提升數位服務力，榮獲國內外大獎肯定，此次更勇奪工商時報數位金融獎「數位資訊安全金質獎」，以及「網路投保服務優質獎」、「數位資訊服務優質獎」。富邦人壽總經理陳俊伴表示，為提供客戶最完善的保障與優質的服務，富邦人壽持續精進整體資訊安全韌性，不僅設立資安專責單位、建構完善的風險管理機制、積極培育資安人才，並定期辦理營運演練，強化員工整體資安意識，打造兼顧服務效率及安全保護的環境。

此外，富邦人壽積極導入保險科技，藉由整合使用者的數位足跡，進行大數據的比對與分析，掌握網路投保保戶的消費習慣，持續優化客戶網路投保體驗，並領先業界，首創以虛擬保險商品建立年輕世代的保險意識。同時，積極以科技型塑創新體驗，陸續推出保費繳納、申請理賠和保全變更等線上服務，讓民眾享有一站式線上保險服務的體驗。本次獲獎，是對富邦人壽深耕數位金融服務的肯定，未來富邦人壽也將持續秉持客戶導向策略，靈活因應市場環境變化、提供全方位金融保險服務，以滿足客戶多元的需求。

北富銀設有專責「資訊安全管理中心」，憑藉專業的資安體系與嚴謹的流程管控，奪得「數位資訊安全金質獎」。為強化資安監控，北富銀導入EDR端點偵測反應機制，運用AI加速偵測與分析；建構「縱深防禦機制」，快速識別、防護、偵測/應變與復原，保護系統安全；另建置外部風險管理平台BlackKite、弱點管理平台，加速漏洞發現、管理弱點與風險。北富銀更積極加強資安攻防演練，接軌 F-ISAC資安資訊分享及分析中心，建構聯防機制，鞏固資安防線。

而獲得「數位資訊服務優質獎」的北富銀數位金融團隊，則是以發展數位金融百貨為目標，整合集團資源，創造一站式金融無縫體驗，以個人化、場景化、生活化的特性幫助客戶落實生活金融化、金融生活化。在客戶經營上，北富銀以LINE官方帳號「成為客戶的金融好朋友」，精選符合需求的訊息與服務，貼近客戶生活。北富銀數位實動戶較去年同期成長逾兩成，LINE官方帳號也累積近600萬名好友。

富邦產險積極探索保險科技之創新與應用，以客戶體驗為核心，持續發展智能與數位化服務，並以專職組織強化流程數位化並導入數位科技。

另外，自開放網路投保業務以來，富邦產險不斷完備網路投保商品，並結合消費場景開發各類生活風格型態保險及創新碎片化商品，深獲保戶肯定，更不斷優化使用者介面，提高客戶投保便利性，不僅導入OCR光學文字辨識技術，減少手動輸入資料可能產生的錯誤，並於業界首創智能文字客服-富邦保哥，提供智能化自助服務，建立主動式問答，避免客戶來電久候，更提供多元付款方式，致力開發多元電子支付保費服務，攜手第三方支付機構提供保戶更多元的繳費選擇，多元完備的商品及便利效率的流程，讓富邦產險於本屆勇奪「網路投保服務金質獎」、「數位轉型典範優質獎」兩項大獎。

隨著FinTech的快速發展及疫情影響下的因應作為，富邦證券戮力升級數位服務系統，不斷簡化開戶流程、新增各種電子交易服務，使投資人可即時參與市場投資，並享零接觸的服務體驗。2021年8月富邦證券整體電子交易比率高達83％，居同業領先地位，且金融科技發展上已榮獲12項發明專利，加計已取得新型及設計專利，共計18項專利數，居業界之冠，本次也獲得工商時報數位金融獎「數位業務優化金質獎」、「數位資訊安全優質獎」。

積極發展金融科技時，亦極度重視資訊安全，並設有獨立資安單位，於系統間建立綿密防禦網、進行定期攻防演練及弱掃修補，更聘請外部專家進行資安評估，評分結果達最高標，於同業中嶄露建立完備資安機制之決心。