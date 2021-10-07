由國際貿易局主辦、外貿協會執行的「2021年日本樂天臺灣館跨境電商輔導計畫」，繼9月舉辦線上招商說明會獲廠商熱烈迴響後，緊急加開7日場次，以服務更多品牌業者上架日本樂天，透過跨境電商方式進入日本市場。

貿協表示，此次全方位的服務吸引包括聲寶、台糖、味丹、牛頭牌、老楊方塊酥、宏亞食品、怡利電子、貝殼放大等238位業者前來了解入駐電商平台。

貿易局係於去（2020）年首度與樂天集團合作成立日本樂天臺灣館TW DIRECT，委託外貿協會三方合力協助臺灣優秀品牌入駐日本樂天、行銷日本。除大幅降低海外廠商上架門檻及跨境電商營運成本外，服務內容涵蓋型錄翻譯、上架作業、頁面設計、跨境物流解決方案、在地客服等，一舉解決廠商進入日本市場的痛點。

日本樂天臺灣館成立以來，貿協前後已輔導至少106家臺灣品牌，架上品項豐富，包含食品、生活用品、3C家電、美妝保養等；其中尤以臺灣特色食品最受歡迎，熱銷產品如老媽拌麵、一番屋鳳梨酥、微熱山丘、歐可茶葉、采堂肴臺式點心等，深受日本消費者喜愛，更是在日臺人懷念家鄉味的熱門選項。

貿協強調，多年來致力於輔導廠商發展數位貿易，除力推自家B2B跨境電商平臺Taiwantrade及兼具線上支付功能的iDealEZ以外，更透過與各國際級電商平臺的合作，以臺灣館形式聯手協助我商透過數位貿易的力量拓展海外市場，打響臺灣品牌知名度。

除日本樂天，eBay、PChome Thai、Tiki、Blibli以及新加坡Qoo10皆設有臺灣館，其中又以「日本樂天臺灣館跨境電商輔導計畫」所涵蓋的服務範疇最為完整，今年廣徵食品、3C、美妝商品，同時擬策劃更豐富行銷活動以助我商成功開拓日本市場。